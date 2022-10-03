今年來全球面臨通膨危機，在美國聯準會持續升息下引發金融市場動盪，財信傳媒董事長謝金河以「價值崩壞的年代」為題發文指出，2022年已經過了四分之三，除了美元一枝獨秀外，這個世界墜落的速度令人難以想像，不管你的資產用什麼方式持有，都會受到一定程度的折損，今年包括股市、債市、滙市、黃金、白銀，虛擬貨幣到房地產都出現全面下挫的局面，台灣護國神山台積電市值也重挫，今年以來蒸發近7兆元。

全球金融市場大逃殺，謝金河進一步分析有以下4大特點，首先是1929年標普500指數下跌21%，今年已跌24.77%，遠遠超過經濟大蕭條的水平；其次是今年股債市市值大幅縮水36兆美元，已經超過2008年金融海嘯的規模，尤其是今年德意志銀行、瑞士信貸股價下跌已遠遠超過2008年的水準，至於台灣今年產壽險的淨值減損則可能是天文數字。

第三點是因為資金退潮，過去被炒上天的虛擬貨幣如今跌得四腳朝天，單是比特幣今年就從47107.9跌到19174美元、跌幅59.3%，如果從最高點算，跌幅逾七成，謝金河提到，過去比特幣大漲的時候，市場都在談NFT，現在都噤聲了。

第四點則是去年最熱的晶圓代工、貨櫃航運，今年反倒成了殺戮焦點，以台積電為例，市值最高17.71兆元，現在剩10.94兆台幣，台積電大客戶輝達今年跌幅過50%，貨櫃航運股更是慘烈，單是萬海航運股價就跌八成，但謝金河反倒認為這是泰極否來的代表。