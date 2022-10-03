俄羅斯宣布併吞烏克蘭4州

俄羅斯總統普丁心裡明白，自己的時間不多了。然而，他仍保持一貫的高調，上周五宣稱，烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk），札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）都已永久成為俄羅斯領土。

此外，據CNN新聞網2日報導，他急著宣布勝利，只要有一點斬獲，就大吹大擂，並要烏克蘭和談。不過，普丁一邊要基輔立即「停火」，坐上談判桌，一邊又說，「我們不會協商人民已做出的選擇，俄羅斯不會辜負它。」

他雖盡全力隱藏，但正在輸掉在烏克蘭的戰爭，一切已有不祥之兆。同樣的，與俄羅斯外交部關係密切的智庫「俄羅斯國際事務協會」（RIAC）會長柯杜諾夫（Andrey Kortunov）也說，普丁想要盡快結束這一切。

儘管普丁最近大手筆徵用30萬部隊，但短期內無法扭轉俄軍在戰場上的劣勢，反倒引發國內反彈，讓他面臨政治危局。據歐盟，喬治亞和哈薩克的官方數據顯示，自從普丁宣布，「部分動員」後，約有22萬名俄羅斯人越界逃離。而歐盟說，它所得到的近6.6萬人數據顯示，逃避動員的俄羅斯人比前一星期增加了超過 30%。

烏克蘭反攻 奪回失土

而俄羅斯獨立媒體引述俄羅斯聯邦安全局（FSB）的話說，實際總數更高。他們說，自從徵召動員後，有26.1萬役齡俄人出逃，比目前在烏克蘭打仗的16—19萬俄軍還多。