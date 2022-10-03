針對綠營發布最新民調，國民黨參選人林耕仁競選總部表示，可以理解各方開始大打民調戰，對於民調都還是會予以尊重。（陳育賢攝）

民眾黨新竹市長參選人高虹安競選辦公室指出，針對沈慧虹競辦提出的民調結果，其實高辦早就發出預告，此是先抹黑、假民調，提醒社會大眾明辨事實；國民黨參選人林耕仁競選總部則表示，可以理解各方開始大打民調戰，對於民調都還是會予以尊重。

高虹安競辦表示，「桃園模式」是用週刊發動抹黑攻擊之後，花費數百萬資金再用週刊挨家挨戶塞信箱做2次抹黑，然後再用一些御用學者專家發布假民調，提醒社會大眾、新竹市民要小心注意明辨事實。很遺憾的，這樣爛招即便早已預告，但綠營仍毫無顧忌的持續使用，並在今就推出缺乏公信力單位的民意調查。

高虹安競選辦公室指出，該交流協會兩個星期前在桃園市發布民意調查，被「台灣民調透明百科計畫」5星的評分標準裡面得到半顆星，連1顆星都沒有，這份民調的公信力，聰明的選民自有判斷。

高辦表示，民進黨在2018年期間，黨內外的相關協力民調組織，發布了大量壯膽式的假民調，最後慘敗，2022這樣的模式綠營還繼續使用，其實對台灣的選舉風氣毫無幫助，令人遺憾。

林耕仁競選總部發言人徐維遠則表示，選舉最後倒數，可以理解各方開始大打民調戰，企圖用民調數字進行策略操作，對於有特定立場的組織團體以及媒體所做的民調都還是會予以尊重，然而新竹市的選民是理性、自主且有獨立判斷能力，試圖以民調操弄選情，完全是低估新竹人的智慧。

徐維遠表示，該份民調與地方實情相距甚遠、且嚴重與民意脫節，不會影響林耕仁目前的選舉步調，未來會持續提出符合新竹市民需求的政見，用實際行動爭取市民最大認同。