台中市市議員張家銨3日上午於大肚順安宮出席小黃公車路線開通記者會時，身邊竟出現2位「外國助選員」，是9月來到台灣學習的扶輪社交學生，分別來自丹麥及德國，3日化身「一日議員」與張家銨同跑行程，深入體驗台灣選舉文化；兩位交換生皆表示，是相當新奇的經驗。

張家銨表示，身邊多了2位外國助選員是因為大肚扶輪社的交換學生計畫，交換時長大部分是1學期左右，到當地體驗生活，與在地文化交流；身邊2位交換生年僅16歲，女生江凱琳（Karoline Jungberg Mathiesen）來自丹麥，男生林志穎（Merlin Paller）來自德國，預計在台灣生活半年。

張家銨說，今天是第1次帶著他們跑行程，除了體驗議員的「一日生活」，也帶著他們看台灣地方的選舉特色；選擇今天也是因為行程多元，包含路口拜票、公祭、記者會、市長參選人蔡其昌競選總部後援會成立、地方社區的餐會、議會開會審預算等活動，概括議員的日常和競選時的行程。

張家銨也分享，早上帶2人去公祭，起初2位交換生完全不懂公祭是什麼，感到相當新奇，經說明後2人皆願意進入公祭會場，「嚇壞」了地方里長與鄉親；這就是最深入民間的體驗生活，對他們來說應該也很有意義。

江凱琳表示，過去曾從書上看到台灣參選人會站在「肥皂箱」宣講的照片，今早親自體驗站路口，感到很特別，也興奮能參與其中；林志穎也表示，他發現台灣的選舉文化也和德國不太一樣，在德國是以投黨為主，而台灣不論是個別參選人要呈現自己的特色來爭取選民支持，還是張貼布條、看板等，很有別於德國的選舉方式。