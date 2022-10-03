根據經濟部能源局資料顯示，今年3月至今台灣仍向俄羅斯進口液化天然氣，3月進口12萬5796公噸，7月進口量達20萬1292公噸，8月才減少為6萬3887公噸。（取自能源局網站）

今年8月初美國眾議院議長裴洛西率團閃電訪台，此舉引發大陸解放軍多日的環台實彈軍演，等同封鎖台灣。專家表示，相較於兩岸是否開戰，更擔心的是若未來對岸環台軍演成常態，執政黨卻把天然氣的能源佔比持續拉高，等同加大缺電危機，畢竟LNG船來台風險太高，保費也會大漲。

台大人文社會高等研究院主辦高峰論壇「 大限將至：新能源與環境永續」 ，今(3)日第2場為「核能新視野：迎接永續能源與能源安全雙挑戰」。

主講人清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸表示，對岸上次的環台軍演有6個區域，當時還開個缺口讓船隻可以來台，但假如下次軍演範圍擴大，等於船隻要從演習區中間狹窄的航道來台，對液化天然氣載運船(LNG)來說風險實在太高，若無法確定航行能夠安全無虞寧可不要來，軍演的衝擊實在太大。

「願不願意來是一回事，有沒有天然氣又是另一回事」，葉宗洸指出，受俄烏戰爭影響，加上北溪1號天然氣管道遭人為破壞，現在歐洲無法從俄國取得天然氣，澳洲和美國的天然氣都被歐洲大肆搶購，所以現在日韓都非常緊張無氣可用，我們能否搶得贏日韓還不清楚，但至少俄羅斯到現在還願意出口到台灣，不然馬上就會有斷氣危機。

今年2月下旬俄烏戰爭開啟，佔我天然氣供應量近10％的俄羅斯為台灣第3大LNG供應國，經濟部強調，台俄的LNG合約將於3月到期，並將由美國等國家作為替代供應來源。

但根據經濟部能源局資料顯示，今年3月至今台灣仍向俄羅斯進口液化天然氣，3月進口12萬5796公噸，7月進口量達20萬1292公噸，8月才減少為6萬3887公噸。

葉宗洸說，執政黨當時宣示要跟進歐美國家制裁俄羅斯是一回事，但俄羅斯是我們第3大天然氣供應國，現實就是沒辦法停止進口。

台大社科院院長蘇宏達說，軍演若成常態，運輸船的運費、保費都會上漲數倍，導致我們的出口競爭力下降，進口成本會增加，美商對於台灣的能源政策是充滿疑慮的，疑慮在於台灣並非天然氣生產國，卻以天然氣當作基載電力，顯見台灣的能源政策缺少地緣、政治和財政的考量。