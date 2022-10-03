阮經天因拍戲開始下廚。（八大提供）

阮經天主演的戲劇《舌尖上的心跳》正在熱播中，他飾演廚藝一流的頂級名廚，對料理追求完美，處理食材不容許一絲馬虎。戲外能征服他味蕾的只有謝霆鋒和名廚江振誠，「有次去挪威拍攝，我們在當地超市買完食材，用了一些自己採買當地的調味料，在那邊很原始的一個小木屋裡做了一頓飯。」自爆那次的經驗，真的讓他嚐到了「舌尖上的心跳」的感覺。

原本不會下廚的阮經天透露，開拍前和拍攝期間，每天都會練刀工一、兩個小時，還會把劇中他飾演的「江千帆」說的每道菜，自己買材料回去試做，「就算前一天沒辦法準備好材料，我第二天也會早早到現場跟廚師討論這個部分，然後自己實際操作拍攝。」拍完《舌尖上的心跳》後，有段時間也變得很喜歡自己買菜下廚。

身為米其林三星主廚的阮經天戲裡逐步失去味覺他驚覺自己嚐不出味道，接連用各種調味料測試味覺，這段情節讓他印象最為深刻；因為拍戲不喜歡假的來，他透露這段戲拍攝當時直接吃了好幾種辣椒，甚至喝下了整杯醋，「那場拍下來感覺反胃加噁心，滿痛苦的。」

《舌尖上的心跳》每週一至週五晚間10點，在八大第1台全台首播。