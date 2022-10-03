丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）上周突然宣布拔除二兒子4名子女的王子、公主頭銜，其中同樣被摘掉頭銜、又被媒體譽為「華裔王子」的長孫尼古拉王子回應「非常傷心」，另外他的同父異母妹妹、10歲的雅典娜公主也傳出因此被同學霸凌。

在丹麥女王宣布拔除尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的頭銜後，尤阿金王子夫婦受訪表示女兒遭到同學霸凌。

丹麥王室28日宣布，女王瑪格麗特二世決定拔除次子尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的「王子」、「公主」頭銜，未來只能使用蒙佩扎（Monpezat）伯爵及女爵頭銜，而且不能再被尊稱為「殿下」，而改以「閣下」（Their Excellencies）稱呼，受到影響的包括23歲的尼古拉王子（Prince Nikolai）、20歲的費利克斯王子（Prince Felix）、13歲的亨瑞克王子（Prince Henrik），以及10歲的雅典娜公主（Princess Athena），新措施自2023年起實施。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，針對被拔除頭銜，尤阿金王子一家坦言非常錯愕、傷心，因精緻外型受到關注的尼古拉王子告訴丹麥小報《號外新聞》（Ekstra-Bladet），「我們全家及我自己都非常傷心，正如我父母所說，我們對這個決定以及進展有多麼快感到震驚。」他在與女友同居的公寓外受訪時表示：「我對於為何事情會這樣發生感到困惑。」

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）突然宣布拔除次子尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的頭銜。圖為尤阿金王子與妻子瑪麗王妃（Princess Marie）。（資料照／TPG、達志影像）
丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）突然宣布拔除次子尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的頭銜。圖為尤阿金王子與妻子瑪麗王妃（Princess Marie）。（資料照／TPG、達志影像）

事實上尤阿金王子9月29日接受丹麥日報《B.T.》專訪時就表示孩子們很難過，不解孩子們為什麼要這樣受到「懲罰」。

針對外媒指出他在5月時就得知女王要摘頭銜的報導，尤阿金王子說事實是他5天前才接到通知，他5月獲得的消息是，女王計畫在他的孩子滿25歲時摘掉頭銜，當時尤阿金王子要求可以提出自己的計畫，最後他只在5天前得知女王的決定將加快執行，「我為孩子們感到抱歉。」

《B.T.》1日再刊出尤阿金王子與妻子瑪麗王妃（Princess Marie）的專訪，瑪麗王妃透露，女王的突然決定讓10歲的雅典娜公主被同學「霸凌」，「他們過來問，妳不再是公主了嗎？」

她說這迫使她必須出面保護孩子，「孩子們被公開展示，而且在很短的時間內，這代表作為父母的我們沒有時間幫助他們準備變動及人們的反應。」

關於丹麥王室也跟隨趨勢、精簡王室的做法，尤阿金王子認為精簡王室仍應該以適當的方式進行，「那和孩子有關，秩序和孩子，是非常沉重的事。」瑪麗王妃補充說：「我不認為造成孩子受傷是現代作法。」

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）突然宣布拔除次子尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的頭銜。由左至右依序為：尼古拉王子（Prince Nikolai）、瑪麗王妃（Princess Marie）、雅典娜公主（Princess Athena）、亨瑞克王子（Prince Henrik）、尤阿金王子、費利克斯王子（Prince Felix）。（資料照／TPG、達志影像）
丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）突然宣布拔除次子尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的頭銜。由左至右依序為：尼古拉王子（Prince Nikolai）、瑪麗王妃（Princess Marie）、雅典娜公主（Princess Athena）、亨瑞克王子（Prince Henrik）、尤阿金王子、費利克斯王子（Prince Felix）。（資料照／TPG、達志影像）

針對女王宣布拔除4名王孫頭銜，丹麥王儲妃瑪莉王妃（Princess Mary）9月30日接受《號外新聞》訪問時力挺婆婆，「改變雖然非常困難且可能傷人，但不代表這個決定不是正確的。」

丹麥女王摘除頭銜的決定並不影響王儲佛瑞德里克王子（Prince Frederik）與王儲妃的4名子女，不過瑪莉王妃暗示，未來某個時刻也可能檢視孩子們的頭銜。

對於瑪莉王妃的評論，尤阿金王子夫婦形容目前與王儲夫婦的關係相當「複雜」，不清楚如果屆時王儲夫婦的孩子們也被拔除頭銜，兄嫂會有何感覺，不過尤阿金王子強調，現在就是兄嫂的準備時間，「但我們沒有。」

文章來源：Princess Athena of Denmark, 10, is being BULLIED in school after being dramatically stripped of her title as her royal parents defiantly vow to 'defend' their children
文章來源：Prinsesse Marie til B.T.: Datteren bliver mobbet i skolen

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