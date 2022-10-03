丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）上周突然宣布拔除二兒子4名子女的王子、公主頭銜，其中同樣被摘掉頭銜、又被媒體譽為「華裔王子」的長孫尼古拉王子回應「非常傷心」，另外他的同父異母妹妹、10歲的雅典娜公主也傳出因此被同學霸凌。

在丹麥女王宣布拔除尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的頭銜後，尤阿金王子夫婦受訪表示女兒遭到同學霸凌。

丹麥王室28日宣布，女王瑪格麗特二世決定拔除次子尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的「王子」、「公主」頭銜，未來只能使用蒙佩扎（Monpezat）伯爵及女爵頭銜，而且不能再被尊稱為「殿下」，而改以「閣下」（Their Excellencies）稱呼，受到影響的包括23歲的尼古拉王子（Prince Nikolai）、20歲的費利克斯王子（Prince Felix）、13歲的亨瑞克王子（Prince Henrik），以及10歲的雅典娜公主（Princess Athena），新措施自2023年起實施。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，針對被拔除頭銜，尤阿金王子一家坦言非常錯愕、傷心，因精緻外型受到關注的尼古拉王子告訴丹麥小報《號外新聞》（Ekstra-Bladet），「我們全家及我自己都非常傷心，正如我父母所說，我們對這個決定以及進展有多麼快感到震驚。」他在與女友同居的公寓外受訪時表示：「我對於為何事情會這樣發生感到困惑。」

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）突然宣布拔除次子尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的頭銜。圖為尤阿金王子與妻子瑪麗王妃（Princess Marie）。（資料照／TPG、達志影像）

事實上尤阿金王子9月29日接受丹麥日報《B.T.》專訪時就表示孩子們很難過，不解孩子們為什麼要這樣受到「懲罰」。

針對外媒指出他在5月時就得知女王要摘頭銜的報導，尤阿金王子說事實是他5天前才接到通知，他5月獲得的消息是，女王計畫在他的孩子滿25歲時摘掉頭銜，當時尤阿金王子要求可以提出自己的計畫，最後他只在5天前得知女王的決定將加快執行，「我為孩子們感到抱歉。」

《B.T.》1日再刊出尤阿金王子與妻子瑪麗王妃（Princess Marie）的專訪，瑪麗王妃透露，女王的突然決定讓10歲的雅典娜公主被同學「霸凌」，「他們過來問，妳不再是公主了嗎？」

她說這迫使她必須出面保護孩子，「孩子們被公開展示，而且在很短的時間內，這代表作為父母的我們沒有時間幫助他們準備變動及人們的反應。」

關於丹麥王室也跟隨趨勢、精簡王室的做法，尤阿金王子認為精簡王室仍應該以適當的方式進行，「那和孩子有關，秩序和孩子，是非常沉重的事。」瑪麗王妃補充說：「我不認為造成孩子受傷是現代作法。」

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）突然宣布拔除次子尤阿金王子（Prince Joachim）4名子女的頭銜。由左至右依序為：尼古拉王子（Prince Nikolai）、瑪麗王妃（Princess Marie）、雅典娜公主（Princess Athena）、亨瑞克王子（Prince Henrik）、尤阿金王子、費利克斯王子（Prince Felix）。（資料照／TPG、達志影像）

針對女王宣布拔除4名王孫頭銜，丹麥王儲妃瑪莉王妃（Princess Mary）9月30日接受《號外新聞》訪問時力挺婆婆，「改變雖然非常困難且可能傷人，但不代表這個決定不是正確的。」

丹麥女王摘除頭銜的決定並不影響王儲佛瑞德里克王子（Prince Frederik）與王儲妃的4名子女，不過瑪莉王妃暗示，未來某個時刻也可能檢視孩子們的頭銜。

對於瑪莉王妃的評論，尤阿金王子夫婦形容目前與王儲夫婦的關係相當「複雜」，不清楚如果屆時王儲夫婦的孩子們也被拔除頭銜，兄嫂會有何感覺，不過尤阿金王子強調，現在就是兄嫂的準備時間，「但我們沒有。」