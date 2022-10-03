飯店業者老爺知(5704)近日獲買盤關愛，股價不畏大盤疲弱，繼9月30日放量直攻漲停後，今（3）日開高後再度放量直攻漲停價43.9元，創2016年3月中以來逾6年半新高價，成交量續增至3246張，僅次於2001年5月7日的3256張、改寫上櫃以來單日第二大量。

老爺知2022年營運雖亦受疫情升溫影響，但衝擊相較去年同期三級警戒明顯受控，使第二季營運維持獲利。累計上半年營收2.18億元、年增17.49％，稅後淨利0.47億元、年增12.76％，雙創同期新高，每股盈餘1.21元，亦為上櫃以來同期新高。

在疫情趨穩、暑期旺季及國旅補助加持下，老爺知單月營收自7月顯著轉強，8月自結營收創5048萬元新高，月增2.5％、年增達1.58倍，累計前8月營收3.18億元、年增達49.87％，亦創同期新高。

展望後市，雖然隨著暑期旺季已過，且台東9月中強震衝擊觀光業，但法人認為老爺知第三季營收仍可望創高，獲利有望較第二季顯著回升。而觀光局10月啟動悠遊國旅第二階段團旅補助、加碼對花東團補助，預期應有望支撐第四季營運表現。

老爺知認為，全球旅遊預期在2年內慢慢恢復至疫情前型態，今年國人出境旅遊或許還不會有爆發性需求，東部仍是國旅熱門旅遊目的地。老爺知將持續提升市場定位及售價，提供更豐富優質的旅宿體驗，確保面對出境旅遊逐步復甦，仍能維持足夠的顧客認同。