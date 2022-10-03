瑞士食品大廠雀巢(Nestle)宣布停止從印尼大型棕櫚油製造商Astra Agro Lestari(AAL)採購產品；AAL被一些環保團體指控侵犯土地和人權。

目前許多跨國公司正面臨政府和民間團體的壓力，要求其整頓全球供應鏈，共同打擊氣候變遷等問題。

雀巢在上周六指出，在最近一次獨立的評估之後，已經要求供應商在棕櫚油的進口方面，必須避開AAL旗下的三家子公司。雀巢預計，該集團從今年底開始將不會使用來自AAL子公司的棕櫚油產品。

AAL則否認外界指控，總裁Santosa說，該公司非常認真地執行永續政策，外界對AAL或其子公司的土地搶奪指控並非事實。

Santosa還指出，雀巢並不是AAL產品的直接買家，有可能是從客戶中使用其棕櫚油產品。

環保團體地球之友說，雀巢停止從AAL採購的做法是一個重要的第一步，並再次呼籲寶潔(P&G)、好時(Hershey)、家樂氏(Kellogg)、聯合利華(Unilever)和百事可樂等消費產品大廠也能採取同樣抵制做法。

歐盟執委會已提出若干個法律提案，旨在防止強迫勞動，並禁止進口和使用與環境和侵犯人權行為有關的產品。