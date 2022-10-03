每個人都希望自己的愛情可以從校服走到婚紗，但相處過程難免會有各種摩擦，導致愛情走向失敗，不過《搜狐網》運勢專欄指出，巨蟹座、摩羯座、雙魚座、金牛座對待感情專一且長情，一旦愛上一個人就不會輕易放手，容易與初戀走到結婚，從校服走到婚紗，令人羨慕。

▍巨蟹座

巨蟹心思細膩，在與人相處的時候，往往能夠保持和善的一面，即便與對方起了爭執，他們也會盡全力用善意緩解，而不是將事情越鬧越大，在愛情中也一樣，他們會努力讓彼此之間的關係美好化，就算遭遇挫折也不隨意分手。

巨蟹擁有一個特質，就是對待感情從一而終，因為他們很清楚兩個人從相知走到相愛並不容易，所以遇到了問題，他們的第一個想法就是去修補，而不是放棄。愛上這樣專情的巨蟹，不難從校服走到婚紗。

▍摩羯座

摩羯雖不是愛情的忠實者，卻是個穩定踏實的人，他們對帶感情不是不動心，就是從一而終，因為對他們來說，既然開始了就要努力堅持到最後，哪怕中間有再多的困難與磨難，也要想方設法一一化解，不能因為一點小毛病就輕易換掉相伴以久的伴侶。

摩羯性格內斂，為人謹慎，無論是在感情還是工作中，都不會太過明顯地表達自己的心跡，反而是不斷地用行動來表達自己的愛意，因此你只需要盡情的享受他們的付出就好。如果你也能保持初心，堅持下去，那摩羯也會給你獨一無二的愛，讓你幸福一生。

▍雙魚座

雙魚仿佛就是為愛而生的人，總是期待一個人能看破自己外表的堅強，走進他們脆弱的內心，但也因為過於期待，導致戀愛之後他們會變得有些卑微，甚至把自己的脾氣、任性都一一收起來，只剩下無止境付出的一面。

但好在雙魚付出的對象多是懂得回報的人，不僅會在戀愛後把他們寵上天，還會在他們受委屈、難過時陪伴在一旁。這對專一且長情的雙魚來說，也算是福有福報。

▍金牛座

金牛雖然老實、不太會表達，但卻是一個癡情的人，總能夠掩蓋自身的傷口，為另一半持續付出，也許他們不會說一些甜言蜜語的話，卻懂得用行動來給予對方幫助，若這段感情不慎出現裂痕，他們也會將問題全攬在自己身上，捨不得對方受一絲委屈。

這樣看來金牛好像在感情中總是處於下風，但他們並不覺得這是一件壞事，只要彼此足夠穩定，必然能夠長長久久，從校服走到婚紗，恩愛到白頭。