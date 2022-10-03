Krispy推出全新輕袋裝，份量升級30％＋。（Krispy提供）

由於健康意識抬頭，許多消費者揮別傳統高油高熱量零食轉而擁抱少添加的替代選項，天然零食市場商機更是以每年超過4％成長率持續提升。台灣原創品牌「Krispy」標榜用天然食材研發獨家巧克力脆米點心，用高蛋白巧克力、多種堅果與各式營養食材，以脆米為基底製成無負擔美味點心。此次Krispy繼禮盒款激受好評，趁勢推出全新輕袋裝，份量升級30％＋，內裝則維持「口袋型」單顆包裝，健身前獨享、辦公室分享都相當方便。新包裝即日起於官網正式販售，即起至11月3日，新包裝產品／組合全面75折起，再享滿額免運優惠。

國外報告指出，天然零食受歡迎程度日趨成長，千禧世代更成為主力消費群，高達89％的千禧世代每周至少吃一次健康零食。Krispy獨家產品巧克力脆米點心使用純天然食材歷經長時間研發而成，用高蛋白巧克力、多種堅果與各式營養食材，以脆米為基底製成無負擔美味點心，適合上班族、健身運動與戶外活動愛好者在嘴饞時刻都能無負擔享用。

Krispy營養巧克力脆米，單顆含有35％以上堅果成分，只需3-4顆便能輕鬆滿足每日建議堅果攝取量，經典純脆系列Classic以經典巧克力、草莓與日式抹茶三大人氣品項為主軸，選用頂級歐洲進口高蛋白黑巧克力，搭配黑麥片、夏威夷果、杏仁及奇亞籽等多種高纖堅果，在兼顧營養與美味中達到完美比例，單口大小取代市售高糖份零食讓大人小孩都能輕鬆享受無負擔。