花蓮縣政府開徵礦石稅漲幅太大，遭業者提起行政訴訟，官司累計11件，其中針對109年度下半年與110年上半年度逾1.3億元稅收部分，經財政部擔任輔助參加人說明礦石稅自治條例合法性，法官採認開徵特別稅不受地方稅法通則上限30％限制，台北高等行政法院上月底判縣府勝訴。不過全案仍可上訴，縣府未來將持續提供相關資料給法院參酌。

縣府2009年起訂定「礦石稅自治條例」，逐步調漲稅率，2016年從每公噸10元漲到70元，引發福安礦業不滿，認為被課徵稅率總計5.8億元違反地方稅法通則第4條，稅額調高上限30％內規定，申請復查、訴願接連遭縣府駁回，提起行政訴訟，2者官司纏訟多年，目前已累計11件，縣府大多敗訴。

不過北高行近日在審理福安礦業提起的行政訴訟，針對縣府課徵109年度下半年6351萬90元及110年度上半年6769萬3170元稅收時，命財政部擔任輔助參加人輔助縣府訴訟，說明礦石稅自治條例的合法性，指出，2017年召開座談會時，與會決者多數認為地方稅法通則第3條規範地方議會完成立法程序開徵之新稅，第4條所規範者為中央立法之地方稅，彼此獨立，且礦石稅為地方稅法通則第3條第1項特別稅課，非第4條第1項法定地方稅，認為縣府無違反地方稅法通則相關規定，獲法官採認。

地方稅務局長呂玉枝表示，先前礦石稅自治條例的爭議點即為地方稅法通則第3條與第4條，縣府雖多次陳述，但法官不採認，認為從10元調整到70元違反30％內的規定，經財政部說明後，獲法官採認地方自治條例開徵特別稅不受上限30％限制。不過全案仍可上訴，未來縣府亦會持續提供相關資料給法院參酌。

此外，縣府去年10月底將新版礦石稅自治條例送財政部備查，待同意後即可公布實施改依開採量開徵每公噸50到70元，不過迄今已過多月未有下文，引起多位縣議員關注。

對此，呂玉枝說，財政部先前發文指出案情複雜須嚴審，不過未審恐讓縣府一年損失9億稅收，對財政收入影響巨大，會持續向財政部溝通，盼對方能儘速審查。