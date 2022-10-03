勞動部今(3)日公布最新勞動基金運用績效統計，受國際地緣政治紛擾、新冠疫情蔓延，引發供應鏈斷鏈危機，通貨膨脹居高不下影響，今年截至今年8月底收益數為-3204.6億元，收益率-6.20％。

勞動部勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至111年8月底止規模為5兆4828億元，勞動基金2022年截至8月底的評價後收益數為-3204.6億元，收益率-6.20％，8月份單月收益數為-292.2億元，收益率-0.55％。

勞基局指出，今年受到地緣政治、新冠疫情及通貨膨脹等因素衝擊，全球股票及債券市場均大幅下跌，全球各主要央行續採積極升息措施以抑制物價大幅攀升壓力，美國聯準會主席更於全球央行年會談話表示，目前還不到停止或暫停升息的時點，傳達積極抑制通膨的決心，使得全球股、債市場波動加劇。

勞基局表示，今年短期績效雖受到市場波及，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多平均報酬率為4.40％，近5年平均報酬率則為4.69％，長期投資績效仍屬穩健。

展望未來，美國、歐元區及英國等大型經濟體，短期內高通貨膨脹率仍難以緩和，使得國際經濟及金融市場表現承受較大壓力，勞金局將加強資產配置策略及深化投資運用決策，仍將秉持多元分散原則，審慎布局各類資產並分散投資風險，以維護基金長期穩健收益。