明（4）日不僅是重陽節，還是世界動物日。高雄市動物保護處將與市府社會局仁愛之家舉辦「慰勞犬伴長輩慶重陽」活動，從收容所挑選多隻經過訓練、親人的毛小孩來與長輩互動，舉辦一場特別的「毛孩見面會」。
動保處處長葉坤松3日表示，為舒緩高雄市公立動物收容所收容壓力，提升動物福祉，同仁設法讓所內流浪犬找到合適的家，今年除了推出「你認養我送禮」、「黑狗計畫」等多項推廣認養方案外，更結合訓犬課程，讓許多所內流浪犬順利轉職成為驅猴犬及陪伴犬等。
對認養人而言，無論在工作上或家庭裡，毛小孩們都成為了不可或缺的存在，同時，持續開發每隻浪犬不同的潛能，讓牠們遵循自己的特性找到合適的認養家庭，此次希望透過「慰勞犬伴長輩慶重陽」活動，在世界動物日也是重陽節這天，讓慰勞犬依附圍繞在長者身旁，帶來溫暖。
動保處說，高市燕巢動物保護教育園區位處燕巢區深水段，鄰近社會局仁愛之家，目前已規畫長期合作，動保處每月固定帶著慰勞犬前往，同時也歡迎仁愛之家的長輩們揪團至園區參訪休憩，增加彼此互動交流。
動保處也呼籲，期待民眾到園區走走，讓毛小孩成為成為大家生命中那位特別的家人，認養不棄養，一起打造高雄成為友善動物城市。
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