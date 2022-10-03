美國性感名媛「翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）自創服裝品牌SKIMS，主打私密衣物，強調時尚的設計與穿起來的舒適度，受到不少明星和名媛喜愛，不過SKIMS最近推出一款新睡衣，卻被大眾譏笑有如空手道服，網友質疑翹臀金這次品味大翻車。

金卡戴珊一向火力全開的推廣自家產品，她經常秀出SKIMS的服裝，身材火辣的她也吸引眾多粉絲的讚美，完美詮釋自家服飾的優點。她最近穿上SKIMS全新推出的Drapey Sleep睡衣系列，採上身繫帶罩袍、下身長褲設計，共有白色和灰藍色兩款，她大讚這套睡衣：「就像棉花一樣，非常柔軟！」

金卡戴珊穿上的這款新睡衣，要價台幣4000多元。(圖/金卡戴珊 IG)

沒想到照片一出立刻引起熱烈的討論，批評這套睡衣根本就是空手道服，有網友諷刺留言：「我們提供各種顏色的腰帶，我喜歡我的黃色腰帶，等不及要升級了！」除了設計被譏笑之外，價格也受到猛烈的抨擊，這套睡衣官網售價128美金（約新台幣4,099元），但已經購買的消費者表示布料又薄又皺、接縫明顯，根本不值這樣的價格，穿在身上就像一塊「下折扣的桌布」。

事實上，金卡戴珊尚未跟肯伊威斯特離婚時，就常常被男方嫌棄穿衣風格太醜而把她衣櫃和鞋櫃的東西，並且全都扔一輪，重新換上符合肯爺的時尚品味，隨著兩人分居，金卡戴珊也能夠穿上自己的喜歡的服飾，但立馬被網友吐槽不如與當初與肯爺在一起時有品味。