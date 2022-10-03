針對財政部國庫署將美國在台協會（AIT）提供的美商IGT資料轉給中信銀，做為電腦技術廠商招標作業參考，外交部今天表示，各國政府倡導其本國廠商，促進兩國投資及貿易往來實屬自然，機構間轉交參考資料也不涉及施壓問題，更不會干涉或決定技術廠商的遴選作業。

外交部指出，有關本案的始末，國庫署及美國在台協會均已明確回應，說明相關做法為正規的商業往來，各國政府倡導其本國廠商，促進兩國投資及貿易往來實屬自然，且機構間轉交參考資料沒有涉及施壓問題，更不會干涉或決定技術廠商的遴選作業。

外交部強調，近年來在外交人員及全民的共同努力下，已經讓世界各國看到台灣在國際社會的貢獻與價值，進而願意與台灣深化關係。在中國極權政體對外擴張侵逼時，理念相近國家願意挺身而出，堅定捍衛台海維持現狀、支持台海和平穩定。

外交部表示，很遺憾，特定媒體針對我國與國際夥伴間的關係捕風捉影，誤導視聽、分化台灣社會、醜化台美友好關係，企圖製造美國介入我國公益彩券進行關說與施壓的假象等，抹煞政府及全民長年的努力，無視外交部及全體同仁推動外交工作的努力與實質成果，令人深感痛心。