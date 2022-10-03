高雄日前41歲林姓男子乘坐友人機車出門，因當時林男未戴口罩抽菸，巡邏員警見狀將他攔查，發現林男為公共危險罪通緝犯並將他逮捕，林男聽聞要被逮捕時，擔心從此回不來，立即向身旁友人以及打電話給妹妹囑咐「照顧好爸爸！」交代後事，員警向林男說明只是未到案說明，案時到庭即可離去，才讓他鬆了口氣，最後配合員警解送歸案。

9月30日下午4時許，小港分局桂陽路派出所員警巡邏行經桂陽路175巷時，看見前方機車雙載，後座乘客脫口罩抽菸，於是上前攔查。在確認身分時，發現後座乘客林男竟是去年間曾經酒駕，後續公共危險罪開庭未報到遭到高雄地檢署發布通緝，於是員警依規定將他逮捕解送歸案。

林男見到自己通緝被曝光，神情緊張得向同行友人、打電話給妹妹表示「照顧好爸爸！」，員警聽聞林男頻頻交代後事，好像是在告別一樣，立即告知他僅因為未到案說明，只要按時到庭即可離開，林男聽聞員警說明後，終於放下心中的大石，配合警方逮捕，警方訊後將林男後移送高雄地檢署歸案。

據了解，林男通緝期間都在工地從事泥作工人，平日與父親同住照顧他，林男辯稱是因為疫情緣故、擔心他被關父親沒人照顧，才會未到案說明。

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