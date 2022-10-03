四芳村85歲志工張曾英阿嬤炸雞腿備餐。（頂新和德文教提供／吳建輝彰化傳真）

頂新和德文教說，縣府推動社區據點推行共餐服務，頂芳社區廚房提供長輩營養均衡的美味餐點，目前每週3拈提供長輩午餐，每月可服務600人次。（頂新和德文教提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣永靖鄉四芳社區發展協會理事長陳雍讓，成立永靖四芳社區志工隊，將近百位的「憨人志工」共同守護家園，而同樣來自彰化永靖的頂新集團，創辦人魏應充對於陳雍讓長期對家鄉的付出感動不已，特別新建「頂芳社區廚房」，提供社區長輩優質共餐環境。

永靖鄉從事土木測繪的陳雍讓，在外北漂多年，15年前事業有成返鄉生活，看到社區原有綠意盎然的景象不復存在，因此決定投入社區再造，過去他與志工爭取「農村再生計畫」經費，將公墓打造成生態公園，鋪設步道排水以及老宅整建，讓同為永靖人的魏應充相當感動。

陳雍讓表示，他所帶領的志工團全盛時期有100多位志工，平均年齡70歲左右，現在最年長的志工也超過90歲，志工們都笑稱自己是「憨人」，憑著這股傻勁將社區打理乾淨，而高齡化農村的最後一塊拼圖，就是「頂芳社區廚房」。

陳雍讓說，在某次社區座談會中，遇到魏應充先生，跟他闡述過去志工們在四芳社區所做的事跡，讓他相當感動，跟頂新和德文教基金會所推動的環境美化與關懷弱勢理念相當契合，因此決定透過經費，來支持「頂芳社區廚房」興建。

頂新和德文教基金會表示，創辦人魏應充肯定陳理事長與社區志工的付出，因此決定推動「頂芳社區廚房」興建，經過2年的興建，期間遇到疫情攪局，克服種種難題，終於在今年10月落成啟用，未來除供餐之外，還有樂齡課程，鼓勵長輩多走出戶外。

頂新和德文教說，縣府推動社區據點推行共餐服務，頂芳社區廚房提供長輩營養均衡的美味餐點，目前每週3拈提供長輩午餐，每月可服務600人次，環境永續使用環保便當盒，用餐後將餐盒送回廚房，讓他們有機會走進更多社區，讓愛持續散播。

頂新和德文教說強調，除了發展社區與社區共好外，未來基金會將透過「永靖小旅行」等計畫，吸引更多觀光客走進社區，探索在地特色；另外也將與學校合作，帶領學生體驗農村生態，為地方創生注入活水，讓更多的年輕人願意留在彰化，為社區服務。