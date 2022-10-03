過去，BLACKPINK成員Jennie與BTS成員V之間的風波越演越烈，多次遭到駭客（網路名Gurumi Haribo）爆出私照，昨（2）日早上，Jennie又再度受駭客威脅，有網友表示已動員15人要前往巴黎，當面質問Jennie與金泰亨的關係，所幸，YG娛樂今（3）日終於發出聲明。

昨（2）日早上，駭客Gurumi Haribo在Telegram群組中表示，他已經找到15位願意找出真相的民眾，要去巴黎當面質問Jennie與金泰亨的緋聞。他聲稱會以禮貌和友善的態度多次詢問，直到找出答案。消息一經爆出，讓Jennie的粉絲非常擔憂，深怕駭客會傷害Jennie。終於，事件爆發後的2個月，BLACKPINK所屬經紀公司YG娛樂發出正式聲明，表示已採取行動。

YG娛樂今（3日）發布正式聲明，內容提到已正式委託警方調查最初散佈Jennie私人照片的網友，資料收集齊全後於9月提交訴狀。此外，不只散佈照片者，他們也會針對寫下不實消息或過分惡意的毀謗文字進行提告，今後也會採取一切法律行動，呼籲大眾不要魯莽分享。

此外，YG也對之前粉絲不滿沒有迅速應對此事的訴求作出回應。YG表示之所以沒有在第一時間出面發聲，是為了預防進一步的傷害發生，然而，由於個人照片引發的謠言、批評、人身攻擊、性騷擾、侵犯隱私等事件越演越烈，感受到無法再繼續保持沉默。另外，未來只要出現有其他類似狀況，YG娛樂會盡其所能保護藝人的權益，請大家安心。