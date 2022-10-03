無黨籍台北市長參選人黃珊珊選在重陽節前夕，前往萬華區的財團法人台北市私立愛愛院參訪，並公布了專門為長者「福照全」政策。（陳薏云攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊（見圖）3日前往愛愛院，參訪愛愛日照中心，參訪後，黃珊珊公布「擴大福利項目 台北敬老卡好」、「強化照護機制 安心養老顧好」、「打造全齡社區 世代融共好」三大面向的長者照護政策。（劉宗龍攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊選在重陽節前夕，前往萬華區的財團法人台北市私立愛愛院參訪，並公布了專門為長者「福照全」政策，其中確定敬老金發放標準延續柯市府，採兩年歲計賸餘平均的10％作為發放總額，不過黃珊珊此次態度放軟，針對發放金額部分黃珊珊表示可討論，但原則是維持財政紀律。

黃珊珊今提出了專門為長者「福照全」政策，福利部分，擴增敬老卡適用項目，未來開辦更多實用的多元課程、折抵成人紙尿布、或者購買庇護工廠產品等，另將持續推行老人健保費補助預算。

在照護部分，黃珊珊研擬擴大建置日照中心及住宿型長照機構，預計至2027年完成61所國中開辦日間照顧中心，實現「一國中學區一日照中心」目標。

最後在全齡照護部分，推動銀髮就業、青銀換居外，另將每年提供65歲以上的市民長者3000元「樂齡學習券」於機構使用，讓孩童陪伴照護長者，同時讓長者以母語陪伴孩童學習課業。

而至於台北市長者相當在意的重陽敬老金，黃珊珊表示，確定會採兩年歲計賸餘平均的10％作為發放總額標準，來達到不舉債發放，因此每年金額會是浮動的，初步規劃上限是1500，但將來可比照其他縣市討論，依年齡級距逐額發放。

至於柯市府日前重發敬老愛心660元，也是透過二備金補貼8500萬才湊到660元，未來重陽敬老金是否也可比照此方法，採二備金補貼至普發1500元，黃珊珊表示，660元是屬於振興方案，當時不知道會剩多少，因不足660元才會動用二備金，但重陽敬老金若公告有定數，就沒有二備金追加問題。

不過黃珊珊態度明顯較以往放軟，強調目前雖公告是1200元，金額調整與否，只要遵守財政紀律以及不舉債的原則下，都可討論。