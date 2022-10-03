前縣長林光華以「實質無償」提供台大設置竹北分部的22公頃用地，蓋了1棟碧禎館後，多年來設校進度牛步，民進黨新竹縣長參選人周江杰指他當選後將向校方爭取開放，引進綠化植栽做為民眾休閒運動的公園。台大竹北分部籌備小組指出，目前校區沒有任何開放計畫。

台大取得的竹北分部用地，就在國1竹北交流道旁的精華區，因遲未設設，在鄭永金縣長時代成為議會重砲質詢話題，甚至要向台大「出草」索回土地，台大2009年先蓋了1棟碧禎館，開辦在職碩班和產學合作之用，暫時平息地方民怨。

台大竹北校區原規畫醫學中心級的醫院，在移到新竹生醫園區並興建完成台大生醫醫院，台大對整個校區做重新規畫，在邱鏡淳縣長時到地方開說明會。

縣長楊文科文科去年拜託台大副校長張上淳能釋出土地興建「台大附中」，解決竹北學校不足問題。張上淳當時指校務會已通過興建竹北分部大門和1棟教學行政大樓，開辦在職專班。

台大竹北分部籌備小組表示，在莊敬北路遠百竹北店正對面的校地，以1.9億興建竹北分部大門和6層樓的教學行政大樓已流標2次，在檢討招標文件後，近日會再上網公告招標，如順利決標將以400個日曆天完成。

縣府曾就遠百竹北店開幕後可能衍生的交通問題，希望台大竹北分部將閒置校地，先規畫做為收費停車場，方便民眾停車，也能達到紓解車流的效果。周江杰則提議閒置校地做為公園。

台大竹北分部籌備小組對此表示，在光明六路旁校區設置的足球場，已開放給民眾運動，光明六路到勝利七街退縮20米，設置3段長800多米的綠色廊道，也提供民眾運動休閒，目前校區沒有任何的開放計畫。