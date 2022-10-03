蛤，毛孩也需要口對口人工呼及和心肺復甦術！根據統計台灣犬貓數逼近300萬隻，為讓飼主更清楚寵物急救常識，台中市紅十字會攜手在全台有20個據點的全國動物醫院開辦寵物急救課程，台中市紅十字會會長郭慈安表示，搶救失去意識的民眾有黃金十分鐘，對於新興的家人：毛孩也有黃金十分鐘，透過認識寵物急救希望可以讓更多飼主增加警覺，並在關鍵時刻發揮關鍵作用。
根據農委會統計推算，2021年全台犬貓數量達到295萬隻，相比0到14歲幼年人口數僅289萬人，寵物數量比幼年人口數還多，全國動物醫院執行長陳道杰指出，對許多人來說，寵物已是家庭成員之一，飼主除了悉心照顧毛小孩的起居飲食外，具備必要的急救常識更是必要。
陳道杰說，紅十字會在全球推廣人道救援，也開辦急救課程，這次首度開辦寵物急救課程，本著全國動物醫院長期以來對於小動物急診及重症照護本的專長，並參考人的急救術發展出動物急救術，希望透過有系統的介紹，提高飼主警覺，並在危急時刻透過妥善措施提高毛孩存活率。
全國動物醫院連鎖體系醫師黃硯庭也利用狗安妮示範毛孩急救術，包括徒手按壓心肺復甦術以及口對口人工呼吸；黃碩庭說，學習認識寵物急救知識對於飼主而言，能在面臨緊急狀況時，針對毛孩當下情況進行基礎的識別，快速判斷疾病的急迫性，避免延誤就醫的情況，根據臨床經驗，飼主若能在危急時刻進行基礎的介入，並快速進行問題障礙排除，再將牠們送往動物醫院急救，可提高毛孩存活率1到2成。
郭慈安表示，這次課程首發將於10月16日在台中市紅十字會訓練教室舉行，邀請獸醫師黃硯庭主講，內容以一般飼主能輕鬆理解的方式來教導基礎認識急救知識，教學現場還會有多隻「狗安妮」供學員實際操作練習，讓學員在最專業有效的課程中加快學習速度及留下深刻印象，課後經由現場考核，以確保學員能掌握相關操作技能，完成者可獲頒認識寵物急救結業証書。
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