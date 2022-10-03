全國動物醫院連鎖體系醫師黃硯庭利用狗安妮示範飼主對毛孩徒手按壓心肺復甦術。（馮惠宜攝）

全國動物醫院連鎖體系醫師黃硯庭利用狗安妮示範飼主對毛孩口對口人工呼吸。（馮惠宜攝）

蛤，毛孩也需要口對口人工呼及和心肺復甦術！根據統計台灣犬貓數逼近300萬隻，為讓飼主更清楚寵物急救常識，台中市紅十字會攜手在全台有20個據點的全國動物醫院開辦寵物急救課程，台中市紅十字會會長郭慈安表示，搶救失去意識的民眾有黃金十分鐘，對於新興的家人：毛孩也有黃金十分鐘，透過認識寵物急救希望可以讓更多飼主增加警覺，並在關鍵時刻發揮關鍵作用。

根據農委會統計推算，2021年全台犬貓數量達到295萬隻，相比0到14歲幼年人口數僅289萬人，寵物數量比幼年人口數還多，全國動物醫院執行長陳道杰指出，對許多人來說，寵物已是家庭成員之一，飼主除了悉心照顧毛小孩的起居飲食外，具備必要的急救常識更是必要。

陳道杰說，紅十字會在全球推廣人道救援，也開辦急救課程，這次首度開辦寵物急救課程，本著全國動物醫院長期以來對於小動物急診及重症照護本的專長，並參考人的急救術發展出動物急救術，希望透過有系統的介紹，提高飼主警覺，並在危急時刻透過妥善措施提高毛孩存活率。

全國動物醫院連鎖體系醫師黃硯庭也利用狗安妮示範毛孩急救術，包括徒手按壓心肺復甦術以及口對口人工呼吸；黃碩庭說，學習認識寵物急救知識對於飼主而言，能在面臨緊急狀況時，針對毛孩當下情況進行基礎的識別，快速判斷疾病的急迫性，避免延誤就醫的情況，根據臨床經驗，飼主若能在危急時刻進行基礎的介入，並快速進行問題障礙排除，再將牠們送往動物醫院急救，可提高毛孩存活率1到2成。

郭慈安表示，這次課程首發將於10月16日在台中市紅十字會訓練教室舉行，邀請獸醫師黃硯庭主講，內容以一般飼主能輕鬆理解的方式來教導基礎認識急救知識，教學現場還會有多隻「狗安妮」供學員實際操作練習，讓學員在最專業有效的課程中加快學習速度及留下深刻印象，課後經由現場考核，以確保學員能掌握相關操作技能，完成者可獲頒認識寵物急救結業証書。