民進黨立法院黨團3日再度舉行記者會，揭露國民黨基隆市長參選人謝國樑疑涉德信掏空洗錢手法。（民進黨立法院黨團提供）

民進黨立法院黨團3日再度舉行記者會，揭露國民黨基隆市長參選人謝國樑疑涉德信掏空洗錢手法，批「沒有匯款水單，就是洗錢」。對此，謝國樑回應，匯款單已整理好，若有人說他洗錢，一定要求回復名譽，強調清白比選舉結果更重要。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副書記長林楚茵及民進黨基隆市長參選人蔡適應，今日舉行「地球呼叫金星二部曲；謝國樑疑涉德信掏空洗錢手法大揭密？」記者會，質疑1億多元金流如何在1天之內，洗進謝國樑的金星國際公司戶頭。

民進黨立法院黨團3日再度舉行記者會，揭露國民黨基隆市長參選人謝國樑疑涉德信掏空洗錢手法。（民進黨立法院黨團提供）

蔡適應表示，8月12日對謝國樑疑似涉入淘空洗錢案提出質疑，至今已過53天，謝國樑不但講不清楚，且越說疑點與漏洞越多，只提出一張沒有鋼印、戳章的附件，甚至還把另2家公司遮起來，不知到底在隱匿什麼，完全無法證明有匯款，痛批「沒有匯款水單，就是洗錢」，絕不能讓謝家這種「政治與金錢複合體」控制基隆。

謝國樑今日於競辦舉行座談會時回應，匯款單已整理好，這幾天像會計師一樣，連重陽活動都跑得比較少，資料已準備齊全，請大家放心絕無問題，如果有任何人說他洗錢，一定要求回復名譽，這種話不能隨便說。他認為，清白比選舉結果更重要，選舉再50多天結束，認為花更多時間證明清白反而是重要的事。

謝國樑進一步指出，謝謝民進黨對金星公司如此關心，希望從今天到選前，民進黨立院黨團每天都能開一次金星的記者會，自己可以順勢把區域砲火吸收起來，讓民進黨沒空管其他縣市，他非常樂意也歡迎。