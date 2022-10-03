78歲楊姓老婦1年前罹患肺癌第4期，腫瘤壓迫加上肺積水喘，須坐著輪椅戴著氧氣筒，在家人陪同到中醫大新竹附設醫院求診，經過治療1年多後病情好轉，她精心打扮和兒女一起到診間感謝放射腫瘤科主任郭于誠的救命之恩！

郭于誠指出，很多癌症病患常會說「順其自然」就好，以為甚麼都不做，慢慢等死就是順其自然，但所謂的順其自然是「盡全力」，然後「不強求」， 所以要配合醫師、相信醫師，而不是兩手一攤不作為。

楊婦曾患扁桃腺癌，去年7月覺得肋骨脊椎痠痛，被診斷是肺癌第4期並且骨頭轉移，每天肺積水抽取高達600cc，因有過去痛苦化療經驗，以及女兒癌逝，楊婦一度不願接受治療，認為「不想麻煩家人，花錢又花時間」，家屬一度簽了放棄急救同意書。

郭于誠開導楊婦「不想麻煩家人的最好方法，就是積極治療，把自己照顧好，就不會麻煩家人！」經過醫病溝通，楊婦終於願意接受治療，經過33次的放療，狀況逐漸恢復穩定，從原本只能躺在床上靠氧氣呼吸，變成不需他人攙扶也能照顧自己，目前仍持續接受化療中。

郭于誠表示，楊婦的病程多變，每隔幾天就要修正治療計畫，醫療團隊透過影像導航放射治療，利用影像技術去調控和監測每天腫瘤與積水的變化，根據變化適度調整做精準治療，經過半個月，改善肺積水情形，也慢慢脫離氧氣罩。

楊婦的女兒表示，癌末病患或家屬可能會想放棄，認為花錢花時間，但她以過來人分享，相信醫師、全力配合醫師一定可以成功，過程是辛苦的、痛苦的，但是回首這1年的治療，看到母親恢復良好，一切都值得。