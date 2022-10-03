國民黨高市議員黃紹庭3日赴議會總質詢，他認為高鐵若沒有進入高雄市區，而是直接從新左營站接到屏東站，對南高雄的發展會有極大影響，陳其邁答詢回應，南延市區仍需再評估，並且長期施工恐引發民眾反彈，對此，黃紹庭宣布將發起公投，讓市府看清楚民意。

黃紹庭質詢時指出，高鐵通車到左營站15年期間，南高雄人口大幅移往北高雄，經濟發展也日益蕭條，顯見高鐵對城市發展的重要性，且許多市民都相當期待高鐵可以南延到高雄車站。

陳其邁答詢表示，高鐵要進入高雄車站最大的顧慮就是工程施作期間會嚴重影響沿線居民，鐵路地下化工程已經挖了10年，如果現在又要再挖，要問左營、鳳山、三民的居民同不同意，因為高雄車站改建工程那麼久，對周遭商圈的影響非常大。

陳其邁進一步說明，由於高鐵屬於區域交通，如果路線要變動，也要詢問屏東哪條路線對區域發展最有幫助，就他所知，大多民眾對於要再一次長時間施工都持反對意見，因此，他們希望用輕軌、捷運等大眾運輸工具系統解決市區內的交通問題。

黃紹庭表示，他詢問的民意似乎與陳其邁了解的有所落差，所以他將針對高鐵是否贊成高鐵延伸到高雄車站發起公投提案，他已經準備好公投聯署書、理由書，要直接訴諸民意，避免高鐵從左營直接到屏東動工後，所有高雄人再來捶心肝。