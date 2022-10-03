南投市長參選人賴燕雪，3日照常到議會質詢。（廖志晃攝）

國民黨南投縣長參選人許淑華、南投市長參選人張嘉哲，質疑民進黨南投市長參選人賴燕雪曾有竊盜前科，應該出面說明清楚；賴燕雪則表示，選舉一到，攻擊一大堆，針對私人的事情她不予回應，希望打一場乾淨的選舉。

南投縣選舉出現官司攻防戰，藍軍提出台中地院的刑事簡易判決書，指稱賴燕雪曾於2019年觸犯竊盜罪，被判處拘役30天、緩刑2年。綠營則提出台中高分院判決書，指稱許淑華曾擔任家族經營的理容院會計。

許淑華指出，賴燕雪說張嘉哲抹黑，但是迄今沒有回應，希望賴燕雪出面說明，給自己自清的機會；她對外的說是曾有心理疾病，那麼是在哪裡就醫，是否已經痊癒？如果遇到誘惑，是否會再犯？因為，民眾想知道未來的市長是什麼樣的行為。

針對綠營的指控，許淑華表示，她是證人，不是被告，法院認證她是會計，並沒有監守自盜；但是，法院認證賴燕雪是竊盜，綠營是提油救火。

賴燕雪表示，她要打一場乾淨、漂亮的選舉，選舉就要談公共政策，提出政見端出牛肉，那才是選民想要的，攻擊別人成就自己不可行；另外，針對南投市區出現未署名的指控竊盜前科看板，賴燕雪認為那是有史以來最骯髒的做法，對手怎麼做，她不予置評，但已向選委會申訴，並寄存證信函向檢調提告。