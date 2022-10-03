一提到房仲工作，你會想到什麼呢？西裝筆挺、精神抖擻？《房屋聽信義》Podcast請來專家表示，其實房仲業務工作內容五花八門，除了風雨無阻、隨call隨到、常買手搖請管理員之外，還有許多不為人知的祕辛與趣事，他曾經手「米奇妙妙屋」、也曾陪伴客戶買下人生第一間房子，15年後客戶帶著他的孩子來買下人生第一間房子，多年緣分傳為佳話。

信義房屋總經理室協理陳毓禮踏入房仲業界多年，他認為，雖然有不少人跟房仲業務打過交道，但這份工作比外界想像的多元，身處其中能獲得的成長養分也特別豐富。

陳毓禮分享，做房仲的第一個挑戰，就是陌生拜訪，被拒絕是家常便飯，隨著被拒絕的次數愈多、耐挫力也會愈強；即便案子即將成交，也可能突然有大難題，例如，他就曾碰過屋主的貸款總設定比數有六胎、甚至八胎，除了銀行以外，屋主還跟地下錢莊、其他私人做了借貸，他只得逐一拜訪協商，確認大家都願意出示清償同意書，房子才得以過戶。

而買賣房子是大事，房仲常陪伴著客戶進到下一段人生旅程，陳毓禮就曾幫很多客戶買了人生第一間房子，還曾有客戶跟他買了第一間房子後，過了15年，又帶著孩子來跟他買孩子的第一間房。他還曾有業務同仁，碰到夫妻要離婚而賣房，在賣房過程中，房仲居中傳話、協調，最後夫妻破鏡重圓，雖然房子賣不成了，但也是暖心佳話。

房仲經手的案子形形色色，什麼都賣、什麼都不奇怪，連「米奇妙妙屋」都不怕的人，除了清潔隊員，就是房仲了，即便屋內有垃圾山、蟑螂雨、老鼠海，房仲還是要咬牙打開那扇門，協助屋主清潔打點，恢復屋況。

陳毓禮還曾賣過情趣用品的店面，看屋時，買方跟他都好害羞，頭低低的，眼睛不知道該擺哪兒；他也曾經手「高架橋第一排」的房子，看屋者看到車流、廢氣、噪音，就打退堂鼓了，沒想到在賣了一年多之後，竟然出現了一個買方，原本就愛看著車子跑來跑去、覺得很療癒，立刻成交。

房仲工作每天都充滿考驗，沒有學長學姊的引路指導，菜鳥很容易陣亡。當主管多年的陳毓禮，除了營造店內合作氛圍外，還常常去業務家裡「家庭訪問」，讓家人們更瞭解同仁的工作狀況，還規定同仁逢年過節要帶個蛋糕回家，把愛說出口；他強調，有了家人的支持，業務工作會更長久。

更多《房屋聽信義》Podcast內容：https://lihi1.com/VEEh3

YT頻道：https://youtu.be/nj1mTUG8yJo