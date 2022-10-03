八仙山森林豐盛季將登場，DIY課程「手作木杯墊」等大家來體驗。(八仙山自然教育中心提供)

八仙山森林豐盛季「森夜小精靈」，觀察夜間出沒的小生物。(八仙山自然教育中心提供)

八仙山森林豐盛季「繽紛賞鳥樂」，帶大家使用雙筒望遠鏡觀察繽紛的鳥羽。(八仙山自然教育中心提供)

八仙山豐盛季即將來臨，今年以「森音樂園」為主題，包含「森夜小精靈」、「繽紛賞鳥樂」、「蛙星人的蛙蛙語」等，引導民眾認識森林裡各式聲音。東勢林管處表示，八仙山豐盛季重頭戲將在10月29日登場，14日起至10月29日止，周周皆有系列活動，皆須事先報名，讓大家開心暢遊八仙山森音樂園。

東勢林管處指出，轄下八仙山自然教育中心為邀請民眾踏入森林環境，感受大自然的美好，並探索隱藏在大自然中的豐富樂音，今年八仙山森林豐盛季以「森音樂園」為主題，系列活動將自14日起至10月29日止。

這次系列活動以「森林裡的聲音」為題，引導民眾認識森林裡各式聲音，活動包含「森夜小精靈」夜間觀察，帶領學員聆聽夜晚八仙山森林的聲音，並尋找野生動物的蹤跡；秋季也能享有「繽紛賞鳥樂」，學習透過雙筒望遠鏡觀察八仙山繽紛的鳥羽，聆聽悅耳清脆的鳥鳴聲；夜晚「蛙星人的蛙蛙語」也是一絕，這場免費線上講座邀請中興大學生命科學系莊銘豐老師，介紹台灣豐富的蛙類生態及蛙類世界的互動小秘密，為大家解密蛙鳴聲的意涵。

八仙山豐盛季重頭戲將在10月29日登場，開幕式邀請「鼓動樂音」太鼓表演，為山林敲出八仙山樂章的第一聲，當天有免費步道闖關活動「聽見森林在唱歌」、 具在地特色「森活‧農夫集市」，也有多項精彩課程供現場報名參與，例如國產材DIY「手作木杯墊」課程(優惠價200元／人)、泰雅原民竹藝文化「那裡有竹聲」之體驗課程(優惠價300元／人)，凡參加八仙山森林豐盛季任一活動，即可參與神秘禮品抽獎活動。