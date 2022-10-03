總統府提供

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德國國會友台小組主席魏爾胥今天率團拜會蔡英文總統，他肯定臺灣近年在全球貿易的良好表現，如果沒有臺灣的半導體產業，全球的工業可能會遭遇到很大的問題。並強調，如果臺灣受到武力威脅，我們也會勇敢的站出來，協助臺灣、支持臺灣。

蔡英文今天在總統府接見「德國國會友台小組訪團」時表示，這是全球疫情爆發以來，首度有德國國會訪團來臺，而且由跨黨派的國會議員組成，格外具有意義，她要表達誠摯的歡迎。這也表示，各國都開始逐漸開放國境，我們也非常期待能夠恢復和許多國家的交流合作。

她指出，德國國會友台小組是德國國會規模最大對外友好組織之一，訪賓都是在德國國會堅定支持臺灣的重要力量。今年德國國會首度通過支持臺灣以觀察員身分參與WHA，並且有125位跨黨派議員連署致函WHO譚德塞幹事長，表達對臺灣的支持。這也是多年來首次有超過100位國會議員進行連署。

今年8月，中國透過長時間的軍演，企圖干擾既有的區域秩序。蔡英文表示，德國是今年度的G7輪值主席國，也在第一時間透過G7外長的聯合聲明，再次強烈表達維持台海和平的重要性。對於德國對臺灣的堅定支持，她要代表所有臺灣人民表達最深的感謝。

近來，世界局勢發生許多重大變化，蔡英文表示，我們共同面對包括氣候變遷，以及威權主義擴張等嚴峻挑戰。也正因為如此，所有民主國家更應該團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。

她說，臺灣期待和德國繼續加深各領域的合作，共同實現正義、和平及生態永續等重要價值。今天10月3日是德國國慶日，她要代表臺灣人民祝賀德國，也祝福臺灣和德國，友誼長存。

魏爾胥致詞表示，他與蔡總統是多年的朋友，記得在2011年的時候，仍在當教授的現任駐德代表謝志偉陪同蔡英文訪問柏林，那是他們兩人第一次會面。當時蔡是反對黨的黨主席，他是執政黨的黨團成員，今天他是反對黨的黨團成員，這就是民主的價值。

他認為，臺灣人應該對臺灣的民主發展感到很驕傲。民主能夠發揮作用，特別是臺灣的民主發展，在亞洲具有非常重要的意義。臺灣在經濟成功的同時，展現了民主及自由的生活方式，臺灣的經濟在全世界也是有目共睹。

魏爾胥提到，臺灣不僅是德國在亞洲重要的貿易夥伴，2020年我們看到臺灣在全球貿易的良好表現，特別是臺灣的數位發展，如果沒有臺灣的半導體產業，全球的工業可能會遭遇到很大的問題。

此次訪團來台一星期，他說，德國國會很認同雙邊彼此的合作交流，特別是對外交關係的加強。在歐洲，現在我們的鄰國正受到嚴重的軍事攻擊。勇敢的烏克蘭人民捍衛他們的國家與自由、民主。德國國會也在不同的文件及討論中提到，如果臺灣受到武力威脅，我們也會勇敢的站出來，協助臺灣、支持臺灣。