周厚安（左）、法比歐主持新節目《法比歐與周厚安的戶外大冒險》。（趙雙傑攝）

周厚安透露很喜歡跟小孩玩。（趙雙傑攝）

法比歐的女兒將在年底出生。（趙雙傑攝）

法比歐、周厚安、李玉璽今（3日）出席TaiwanPlus頻道開播記者會，將在年底迎將女兒出生的法比歐，在談到老婆、小孩時，眼神散發著光芒，表示很期待，並透露有意在明年舉辦婚宴；而與他一起主持新節目《法比歐與周厚安的戶外大冒險》的周厚安，也羨慕他在一年擁有小孩跟節目2個寶貝。

周厚安坦言很羨慕法比歐要當爸爸，「我現在是個嬰兒控，很想要有孩子，我很喜歡小孩，喜歡跟他們玩，我就是個心智年齡很小的大孩子，所以我跟小孩都很合得來」，至於爸爸周華健有催婚嗎？周厚安笑說「完全沒有！他說他想唱《明天我要嫁給你》、《花心》，他說以爺爺身分來唱的時候還沒到。」

之前一起拍攝戲劇《斯卡羅》的2人，表示在屏東拍攝時，就互相照顧培養出深厚感情，興趣雷同都喜歡大自然、運動的他們，在拍攝《法比歐與周厚安的戶外大冒險》有發生爭執？周厚安果斷說沒有，不料法比歐卻露出欲言又止的表情，「有時候我體驗戶外活動時會太過興奮」，他說某次出海時，全部的人包括周厚安都因為暈船身體不適，唯有他仍在享受SUP活動。周厚安說旅途中遇到不少問題，但都沒有吵架，「很多插曲，但都很好玩，就是很快樂」。