新北市府今舉辦「公安永續 安居新北-新北公安小組成立11周年特展暨發表會」。（王揚傑攝）

新北市府今舉辦「公安永續 安居新北-新北公安小組成立11周年特展暨發表會」。（王揚傑攝）

新北市府今舉辦「公安永續 安居新北-新北公安小組成立11周年特展暨發表會」。（王揚傑攝）

新北市政府自2011年成立公共安全聯合稽查小組，迄今已召開超過600次會議，聯合稽查1萬1489家次、完成近700件重大專案，強制拆除或斷水斷電有重大公安缺失場所446家，色情養生館從347家，下降至列管仍有疑慮31家，無照網咖157家則全數清零。市府今（3）日在板橋車站策展空間舉辦「公安永續 安居新北-新北公安小組成立11周年特展暨發表會」，宣示未來將繼續守護新北市民的安居樂業。

2011年3月6日台中發生的阿拉夜店大火，造成9死13傷，時任新北市副市長的侯友宜認為，公安問題不是市府單一局處可以處理，遂於3月19日結合警察局、消防局、工務局、環保局等局處成立公共安全聯合稽查小組，每周召開公安會議及每月公安會報，透過公安平台整合各機關力量，快速解決問題，並首創運用「第三方警政」策略，透過公安角度處理治安問題，如製毒工廠、職業賭場及色情場所等違章建築，強力執法拆除，進而掃除治安汙染源。

公安小組11年來針對火災高風險、治安及公安疑慮場所加強公安聯合稽查，查獲不法即予以根除，除強制拆除或斷水斷電446家，色情養生館從347家，下降至目前列管31家，無照網咖157家清零，另對老福機構、托嬰中心、外籍移工宿舍等避難弱勢場所，每年聯合稽查逾100次，專案改善近500間違規出租套房，輔導改善17家老舊醫院，讓新北市治安、公共安全相關評鑑屢獲全國佳績。

此外，公安小組也徹底解決存在數十年的五股垃圾山，過去被非法棄置垃圾，違章建築林立，透過「全面清查」、「輔導納管」、「強力執法」、「植生綠化」等四大步驟，不到4年時間拔除「城市之瘤」汙名，還給新北市民乾淨的五股夏綠地，以上成果均在這次特展及新書中展現。

新北市副市長劉和然今出席發表會時強調，稽查人員當時在五股垃圾山被包圍推擠、恐嚇威脅，侯市長對鏡頭講了一句話「敢動我的人試看看！」代表他是第一線所有同仁的靠山，是支撐同仁依法行政的力量，所以同仁能在第一線作戰時才能毫無罣礙。

侯友宜透過影片表示，上任以來一直把「安居樂業」作為施政的主軸，尤其是「安」永遠擺在第一位，打造新北成為一個安全的城市是市府團隊努力的成果，但「沒有最好、只有更好」，市府是一個有戰鬥力的團隊，每位市府同仁都有維護公共安全的決心，未來將繼續站在第一線與公安團隊並肩作戰為市民打拼奮鬥，共同守護新北市民的安居樂業。