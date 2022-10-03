胡志明市衛生局今天表示，透過衛生監測發現一起猴痘病例，這可能是越南的首例猴痘病例。越南稍晚將正式宣布。
官媒越南網（Vietnamnet）、越南衛生部所屬媒體「健康與生活」（Suc khoe & Doi Song）今天均報導越南發現首例猴痘病例的消息。
截至發稿，越媒未就患者的個人訊息、旅遊史等進一步說明。
越南稍晚將就首例猴痘病例做正式宣布。（編輯：韋樞）1111003
胡志明市衛生局今天表示，透過衛生監測發現一起猴痘病例，這可能是越南的首例猴痘病例。越南稍晚將正式宣布。
官媒越南網（Vietnamnet）、越南衛生部所屬媒體「健康與生活」（Suc khoe & Doi Song）今天均報導越南發現首例猴痘病例的消息。
截至發稿，越媒未就患者的個人訊息、旅遊史等進一步說明。
越南稍晚將就首例猴痘病例做正式宣布。（編輯：韋樞）1111003
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