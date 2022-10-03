「神仙姊姊」劉亦菲有著仙氣外貌、空靈氣質，與黃聖依、楊冪、王珞丹並列為「80後四小花旦」，不過有黑粉常質疑美貌是靠修圖、濾鏡或化妝，近日更翻出8月的舊照，指控經紀公司把她的肥肩膀P成直角肩，對此，有鐵粉揪出鐵證反擊，是黑粉自導自演把劉亦菲P胖，甚至連纖腰都修到「向下移動」。

日前網路瘋傳劉亦菲8月份出席微博之夜的典禮活動照，照片中，劉亦菲身穿一襲金色高訂禮服，布料上有銀色亮片點綴，而大燈籠袖的禮服背面，還開出深U露出美背，飄散一股高雅、嫵媚的魅力，然而黑粉總有話要說，出言嘲諷禮服讓身材更顯圓潤，甚至以「高訂災難現場」形容，直嘆仙氣的美貌消失無蹤。

黑粉嘲諷劉亦菲的這套禮服是「高訂災難」。(圖/微博)

黑粉指劉亦菲的紅毯照，與工作室釋出的精修照有差別。(圖/微博)

近日更有黑粉曝光一段微博之夜的影片截圖，可見劉亦菲已換上高訂禮服，在工作人員的陪同下，提著厚重的裙襬走紅毯，不過似乎是典禮現場的白光太強，加上拍攝角度影響，令劉亦菲的肩膀視覺稍顯臃腫，因此不少黑粉就直言：「劉亦菲的背好壯呀」、「仙女姊姊的直角肩呢」、「工作室的圖都修過」。

劉亦菲的鐵粉曬出原圖反擊，黑粉的P圖實在太過誇張。(圖/微博)

不過就有心疼劉亦菲的鐵粉，就挖出典禮現場的原始影片截圖的對比照，該鐵粉指出，其實是黑粉惡意P肥劉亦菲的全身，因為印在典禮背板上的字，竟不時會變換位置，甚至劉亦菲的腰線本該對齊「官方直播平台」的字眼，卻在黑粉的惡意P圖後向下移動，讓鐵粉火大直言：「給你家主子P圖都沒這麼細心吧？」