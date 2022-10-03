國民黨台北市長參選人蔣萬安今日舉辦「台北隊集合！蔣萬安競選官網、募款小物」發布會，宣布「你＋台北 就是無限」官網（https://tpewanan.com/ ）正式上線，並推出「防疫萬安」、「萬安緊抱」、「動保首都」及「永續台北」等四種募款小物組合方案，金額從500到1萬元不等。

蔣萬安表示，募款小物四種組合中，第一項是「防疫萬安」，內含募款小物有主視覺口罩、「台北萬安」祈福御守、萬安口罩香氛扣；第二項為「萬安緊抱」，內含「萬安緊抱」抱枕，抱枕是選用「保特紗」，將生活喝過的PET寶特瓶回收再製造，還有台北隊造型T-shirt、主視覺口罩、祈福御守、萬安口罩香氛扣。

第三種組合名為「動保首都」，內含「我們的毛小孩」桌遊一套、抱枕、台北隊造型T-shirt、主視覺口罩、祈福御守、萬安口罩香氛扣；「我們的毛小孩」桌遊設計者為張倚奇，她曾獲選富比世30歲以下的傑出青年、2020年台灣唯一入選藝術領域的獲獎者；呼應蔣萬安所提出的「友善動物台北更好」的施政理念。

至於第四種組合「永續台北」，則是再加入REBIRTH 回收帆布再造托特包，是募款小物中最具有創新概念的一款。蔣萬安解釋，過去2次立委選舉，選後都留下許多要丟棄的帆布布條，對環境多少造成負擔，因此這次特地與文創品牌「日常經典」合作，結合循環經濟的概念，選後會將拆下來的看板布條重新再利用，推出REBIRTH回收帆布再造托特包，每一款都是獨一無二的包包，民眾有可能收到印有無限LOGO的托特包，也可能是不同角度的蔣萬安照片，限量300份。

至於募款價格高，會不會擔心募款狀況不佳？蔣萬安說，最主要是導入很多概念，除了小額捐款，希望大家有參與感，一方面也希望有競選經費，也融入更多元素，透過競選小物了解他對台北市政擘畫願景，如以動保議題推出桌遊，或是城市永續，推出環保托特包，環境保護部分，抱枕選用保特紗材質，回收的材質再重新利用，這部分特別講究，團隊討論非常多，現在整個大環境，物價高一些，也大家了解很多議題需要大家共同關心。

談起競選官方網站，蔣萬安指出，官網在設計上考慮到使用者的便利性和親近性，例如「萬安＋足跡」是透過「用照片寫日記」的方式，紀錄蔣萬安到訪的台北大街小巷、與市民朋友互動接觸的過程及動人的瞬間，每張照片都乘載著滿滿的回憶；在「下一步足跡」欄位，則是公佈蔣萬安最新行程，讓市民可以跟著蔣萬安的腳步，一起認識台北的過去、現在與未來。