搶攻10月「歡慶月」聚餐商機，除雙十連假，還有大人小孩都期待的萬聖節派對，王品集團旗下西堤牛排推出加1元享《烤雞派對拼盤》；每周二到品田牧場點《厚切腰內豬排》套餐，即享50元折價優惠，讓民眾歡欣過節、優惠有感，藉此衝高營收。

西堤牛排是許多消費者聚餐、慶生的口袋名單，今年適逢二十周年慶，十月份推出即食行樂【歡慶就加1】活動！即日起至11月30日，不分平假日到店用餐，於社群FB／ IG打卡Po文＃西堤歡慶就加1，並出示畫面即享【＋1元優惠二選一】。優惠一／消費單客經典套餐＋1元，享主餐升級價值129元《美式酥烤牛排》；優惠二／消費三客經典套餐＋1元，即享價值316元的《烤雞派對拼盤》乙份；另有「即食行樂外帶版」，10月31日前外帶消費滿888元、現折88元。

品田牧場不敗人氣招牌《厚切腰內豬排》套餐，深受客人喜愛、品牌更將每周二訂為【豬排滿腹日】，即日起至12月31日，每周二到店內點用《厚切腰內豬排》套餐，並出示官網活動畫面，即可享飽飽價338元，原價388、現省50元。此外，起司控的朋友推薦《重量級部隊豬排鍋》以酥脆軟嫩豬排搭上濃郁起司、及酸爽泡菜湯頭，打造絕對飽足的異國體驗。