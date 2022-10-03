雲朗觀光集團旗下雲品(2748)暑期旺季營運復甦可期，且尾牙春酒需求明顯反彈，對下半年營運復甦樂觀看待。雲品今（3）日股價開高後量增穩揚，最高飆升8.02％至52.5元，終場勁揚5.97％、收於51.5元，創2020年6月中以來近2年4個月高價。

雲品2022年第二季營運雖因疫情升溫而轉虧、每股虧損0.35元，但衝擊較去年同期三級警戒輕，使上半年歸屬母公司稅後淨利0.36億元、每股盈餘（EPS）0.4元，較去年同期轉虧為盈，雙創近3年同期高點。

受惠暑期旺季及國旅補助加乘效應，疫情趨緩帶動內需餐飲回溫、宴會辦理復甦，雲品8月自結合併營收1.67億元，月增0.17％、年增達1.11倍，登近5月高點、改寫同期新高。累計前8月合併營收12.15億元、年增達43.31％，續創同期次高。

雲品表示，雖然宴會業務適逢傳統民俗月淡季，但在暑期國旅住房與餐飲消費帶動下，期待第三季營運能淡季不淡、維持穩健表現。展望後市，隨著國際旅遊即將重新開放，配合下半年進入企業聚餐與工商活動旺季，看好業績可望逐月成長，力拚全年營運由虧轉盈。

雲品指出，因疫情沉寂2年的尾牙春酒市場今年需求明顯反彈，除了接單量增、詢問度高，桌價與桌數也連帶成長。雲品祭出「無條件取消」退訂金專案後詢問度熱絡，帶動近百筆訂單。目前市場已有75％的大型及外燴尾牙完成預訂，中小型尾牙也開始陸續下訂。

雲品總經理丁原偉表示，目前公司尾牙春酒接單已恢復疫情前水準，北部據點全年300場目標達成率已達70％。依照今年市況與下訂情形推估，尾牙與春酒訂席業績有望提升30％，若將外燴服務納入計算，今年整體尾牙業績可望強彈65％。