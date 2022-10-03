新北市土城區公所去年著手對轄內公有土地造冊列管調查，2年內完成轄內123處土地活化改造，打造千個機車格，今舉行土地活化成果展示，分享改善結果。（土城區公所提供）

早期人口較少，規畫社區公寓時並未完善規畫機車停車位，為了解決都市地區機車位一位難求狀況，新北市土城區公所去年著手對轄內公有土地造冊列管調查，2年內完成轄內123處土地活化改造，打造千個機車格，今舉行土地活化成果展示，分享改善結果。

土城區公所指出，為了早日還地於民，市府與市府局、處及當地里辦公處通力合作，完成123處土地活化作業，甚至強力拆除多處30年占用大違建，將部份用地改為機車格外，也建置YouBike 2.0站點、兒童遊戲設施。

土城區長陳國欽表示，小區塊閒置土地主要以民生需求為優先，大致規畫為機車停車場、公園小綠地、微笑單車站等項目，提升民眾交通便利性，土城千個機車格的設置目標已經達標，完成1127個機車格，另外公園小綠地也採幸福主題設置休閒健身場域及兒童童趣設施，提升民眾生活品質。

陳國欽說，土城各里、鄰總計設置53處以上機車停車場，YouBike 2.0站點設置也配合交通局在學校、捷運、公車等交通樞紐處，完成65座單車站750車柱，另於人口稠密住宅區建置5處主題式綠色帶公園，未來將持續盤點活化公有占用土地，提升民眾的居住環境品質。