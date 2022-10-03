台南市新營區真武殿歷時3天的慶成謝土遶境祈安活動，於2日晚間圓滿落幕，參與繞境人數達1萬多人，新營警分局出動大批警力，在遶境期間執行安全維護及周邊道路交通疏導工作，並對交通違規開單告發200多件。

新營區真武殿慶祝廟體重修落成，從9月30日起遶境3天，集結新營區及鄰近宮廟一同參與盛會。為防範遶境期間暴力事件發生、順暢遶境路線交通，警方活動前多次參與宮廟行前會議，配合主辦廟方對參與陣頭、團體宣導、約制，並提醒參與宮廟經過學校時降低音量，不要敲鑼打鼓。

3天遶境期間，警方也安排廣播車提醒參與遶境民眾遵守交通規則，相互約束；同時，針對未戴安全帽、酒駕，闖紅燈等交通違規情形，總計告發200多件，從籌備到執行全力維護優質宮廟文化。

新營警分局分局長斯儀仙表示，本次遶境路線長，參與陣頭及人數為歷年來之最，員警不畏烈日，致力維護遶境活動秩序與交通順暢，也呼籲民眾尊重文化同時遵守法令，才能維持台灣良好的傳統宮廟文化，維護市民生活品質。