中央流行疫情指揮中心隨《紓困振興特別條例》將一路開設至明年六月，指揮官王必勝今表示，指揮中心因還有7大任務要執行，「暫時不能收」。指揮中心同時公布特別預算明細，自2020年起至今年8月底，衛教宣導及防疫諮詢共支出7.9億元，其中以「1922專線」開支最大，超過6.5億元。

王必勝表示，該預算中光是1922就花掉6億5500萬元，其內容包含客服人員薪資、席次使用費，以及線路租用等費用；其次則為疫苗接種宣導、衛教資料，花掉6179萬元，包含印製接種須知、接種意願書、紀錄卡貼紙、海報等，以及懶人包等衛教資料。

執行經費第三高的項目則為記者會，包含辦理記者會直播、字幕、手語老師等相關費用；防疫大作戰廣告則花費3000萬元，包含拍攝、翻譯成多國語言，至於真正投放至媒體的廣告僅有195萬元，內容為衛教宣導，採購對象包含蘋果新聞網、東森新聞雲、自由電子報、大家說英語等。

其他費用則包含建置疾管家新冠疫情專區，以及提供防疫/檢疫措施等常見問答，及實聯制掃碼等功能。