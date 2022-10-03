通貨膨張與激烈升息影響全球經濟，最新數據顯示，日本製造業的情緒出現惡化，成本壓力讓脆弱的經濟前景再度蒙上陰影，專家警告，如果全球經濟持續疲軟，各行各業將逐漸受到波及。

路透社報導，日本央行調查結果顯示，9月製造業的景氣觀察指數為8，比6月調查的9還要少，更低於市場預期的11，顯示企業對景氣的看法惡化。反觀，非製造業的景氣觀察指數為14，已經連續兩季改善，整體狀況較佳。

不僅如此，企業預估日本通膨率將達到2.6%，未來三年達到2.1%，未來五年的通膨率則達到2%，將是2014年後的最高水準，代表企業認為通膨壓力難以緩解，也突顯企業界對於日本央行的超低利率政策產生質疑。

日本金融研究所Norinchukin Research Institute首席經濟學家Takeshi Minami分析指出，日本製造業的景氣出現令人意外的疲軟，主要是全球經濟成長趨緩，導致商品價格下跌，進而對製造業造成衝擊，若狀況持續惡化，各行各業都可能受到影響。

即使日本第三季經濟成長率因解封出現3.5%的表現，但許多分析師預估，由於全球消費需求趨緩，原物料價格上漲對出口、消費造成壓力，第三季日本經濟成長將放緩。