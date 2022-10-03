陳時中競選辦公室提供

距離選戰剩不到2個月，陳時中競選辦公室今（3）天公布4位新任發言人名單，包括台北市土木技師公會理事長莊均緯、中華民國醫師公會全國聯合會副祕書長羅浚晅、律師陳品潔、以及陳時中競選團隊新聞部主任林聿禪。

陳時中團隊增強陣容，今天在競選總部公布4位新任發言人，以下是四人職經歷：

一、莊均緯：現任行政院政務顧問及台北市土木技師公會理事長、台灣仲裁協會、中華工程仲裁協會理事、行政院公共工程會專家學者、土木技師、仲裁人、調解人。曾擔任行政院普悠瑪列車事故調查小組委員、地方法院調解人、中華民國土木技師公會理事、台灣省土木技師公會常務理事、新北市土木技師公會理事。

二、羅浚晅：現任中華民國醫師公會全國聯合會副祕書長、新北市醫師公會理事、中華民國基層醫療協會常務理事、台灣醫事法律學會醫務執行長、勞動部勞資爭議仲裁委員、眾律國際法律事務所醫療法顧問。為台灣大學醫學士、台灣大學法學士。

三、陳品潔：現任陳品潔律師事務所主持律師，畢業於國立臺北大學，曾服務於艾格峰外國法事務律師事務所。

四、林聿禪：現任陳時中競選團隊新聞部主任，過去曾擔任內政部長徐國勇辦公室秘書、行政院發言人室、綠色和平電台「台灣新女聲」主持人、謝長廷辦公室新聞連絡人。