針對高虹安質疑中華亞太菁英交流協會民調，沈慧虹競總執行總幹事陳建名表示，民調都有科學方法，有質疑應拿出科學證據，且高虹安曾在2019年針對韓國瑜說民調結果造假，酸韓國瑜民調無法挽回就全面否認，是政治天才，如今卻模仿韓國瑜，打臉自己。

陳建名說，2019年總統大選，國、民兩黨民調差距大，時任國民黨總統候選人的韓國瑜喊話要大家接到民調一律「拒絕回答」，引發熱議。

當時高虹安受訪語酸表示說，她覺得這是高招，當民調掉到無可挽回的時候，就全面否認它，未來不管怎麼往下掉，反正已經告訴支持者民調作假，她也說覺得能夠講出這種話的的人真的是政治天才，以後可以把所有民調當作這不是真實的。

陳建名強調，現在高虹安陣營也模仿韓國瑜，甚至在民調公布前就急著「打預防針」貼標籤，這樣的作法已經打臉2019年的自己。民調都有科學方法，如果高要質疑，不該散布恐慌亂放話，而是要拿出科學證據，還是高心裡有鬼，不知道她在害怕什麼？

陳建名表示，沈慧虹參選以來已舉辦超過50場鄰里說明會、超過20場政見發表會，周周超過50個行程包含勤走地方基層、市場與路口拜票等，傾聽地方民意。

反觀高虹安論文風波都在台北開記者會、歧視新竹地方大學高中，放任支持者網路霸凌新竹媽媽，一再突顯她不了解新竹市、沒有同理心、不在乎民意，不適任地方父母官，這都會反映在民調上。

陳建名也呼籲高虹安，應該勤跑基層，感受真實民意，不要再演出被害者，這不會讓民調數字上升，只會讓人民反感。

此外，針對高虹安陣營引用的「台灣民調透明百科計畫」，陳建名表示，經查為民眾黨前中評委賴祥蔚等人發起的，公信力令人存疑。