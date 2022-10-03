零售業最重要的年底購物季即將登場，往年在這個時候，老闆們早已迫不及待發布季節性招聘計畫，他們準備為這個檔期招募多少人力，也反映出他們如何看待景氣榮枯，今年的招聘消息異常冷清，專家認為，這或許是美國經濟步入衰退的另一個警訊。

曾有分析指出美國經濟是否陷入衰退，除了看國內生產毛額（GDP）數據是正成長還是負成長之外，美國人是否還在消費？是否繳得起信用卡費、手機費也是訊號之一。

而隨著零售業一年當中最重要的銷售旺季即將到來，專家表示，今年零售物流業對擴大徵人表現地興趣缺缺，反映出他們對於美國的消費需求和經濟情況看法悲觀。

人力銀行ZipRecruiter首席經濟學家Julia Pollak表示，企業尋求臨時人力的徵人啟示通常在9月增加，但今年我們還沒有看到，企業正躊躇不前，還在觀望著情況會如何。

而這個「情況」指的是經濟狀況和消費支出，其實這兩者都還算可以，尤其是美國的失業率仍然很低。而在消費力方面，美國8月整體零售銷售額較7月小幅成長0.3%，扭轉了7月份的下跌0.4%，亦優於分析師預估的月減0.1%，主要因為汽油價格下跌，讓美國家庭可支配的現金增加。

但食品價格持續上漲，以及聯準會以驚人的速度提高利率，經濟學家越來越擔心年底的節假日購物季能有什麼樣的表現。這也讓許多零售商對於應該為這個檔期準備多少存貨和額外人力感到不安。

管理諮詢公司Kearney合夥人Jeff Hewitt表示，我們當然聽聞了業界的謹慎和某種程度的擔憂，比較深思熟慮的公司考慮今年得要多一些彈性。

根據美國勞工部的數據，通常在年底的節日購物季，零售業的就業人數會增加45萬人，而倉儲物流業則增加35萬人，而這也是季節性招聘激增的主要驅動力。

去年此時，為了在美國吃緊的勞動力市場吸引人力上門，全球最大線上零售商亞馬遜開出在美國的平均起薪提高到每小時18美元以上，以及某些營業據點提供3,000美元的就職簽約獎金等措施。今年9月初，亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）則表示，公司在疫情高峰期為了應付龐大的網購需求，或許在物流和人力部署上都已經過度擴張，未來將放緩招募新員工的速度。

美國最大民營企業雇主沃爾瑪去年為了搶人也是招數盡出，在假期旺季前幾個月就增加了15萬名員工，且其中大部分是長期正職員工。然而今年沃爾瑪只考慮額外招攬4萬個季節性的臨時人力。

目前沃爾瑪在美國的商店擁有130萬名員工。

面對質疑，該公司強調這不可一概而論，去年的招聘如此熱絡，是因為要填補許多雇主在疫情急升時所面臨的人力缺口。

沃爾瑪發言人Jimmy Carter表示，去年我們需要將重心放在招聘全職員工，以確保我們的商店有足夠的員工應付年底檔期；今年我們的人力狀況比較好，因此我們只需要季節性員工。

沃爾瑪曾在8月向投資人發出預警，稱它觀察到消費者支出正從家庭用品、服裝、電子產品與其他品項轉向價格高漲的食品和汽油。 最近該零售業巨頭裁減了200位總部員工，並調降了許多非必需品的價格，以出清庫存。

聯邦快遞在9月中旬發布意外疲弱的獲利、以前景不明為由撤銷6月公布的全年財測，並宣布將大舉削減開支。該公司表示，全球經濟持續放緩，已經對其8月份的貨運量造成衝擊。而在談到經濟情勢時，執行長Raj Subramaniam直言他預期全球將陷入衰退。受此打擊，隔日美股道瓊、標普和那斯達克指數均跌到近2個月新低。

一年前，該公司在假期購物季到來前預計增聘9萬人。今年到目前為止，聯邦快遞尚未宣布季節性招聘規模。其發言人Caroline Moses Little僅表示，聯邦快遞會繼續招聘某些地點所需的營業人員。

根據該公司在9月發布財報時提出的減支計畫，該貨運巨頭將關閉90處辦公室與5個總部設施，也將推遲人員招聘、減少航班，並取消一些項目。

當然，還是有一些公司的季節性招聘計畫幾乎照舊，例如聯邦快遞的競爭對手優比速（UPS）打算和2021年一樣增聘10萬名季節性人力，沃爾瑪的同業Target也提出和去年相當的10萬人規模，儘管因非必需品方面的的消費支出大減，導致該公司上季獲利暴跌90%。

ZipRecruiter首席經濟學家 Pollak表示，總體而言，今年招聘季節性人力的環境變得謹慎許多，「他們就是變得非常保守。雇主有些猶豫不決，正在為不確定的未來做準備。在2018年和2019年爆發新冠疫情之前，他們在8月就早早發布了季節性招聘計畫」。