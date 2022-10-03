新黨桃園市議員參選人游智彬偕同新黨發言人、律師陳麗玲，指控桃園市長鄭文燦台灣大學國發所論文涉嫌抄襲、參考文獻灌水造假甚至找槍手。對此，國民黨桃園市長參選人張善政批評，鄭的指導教授也是陳明通，陳明通就是假論文生產線，而行政院長蘇貞昌是假消息生產線，鄭文燦則是豆腐渣工程生產線。

張善政說，面對外界質疑，鄭文燦應該親自出面，說清楚講明白，他也可以找鄭運鵬陪同。張善政強調，近期民進黨執政的「真相」持續被揭發，包含公權力赤裸裸介入媒體經營、打壓異己，利用官學一條龍，大量洗綠營權貴學歷，這些都不是個案，而是一個完整牢固的共犯結構，有著一條又一條的生產線。張善政質疑，假新聞的生產線在蘇貞昌手上，假論文的生產線則在陳明通手上，蔡英文政府到底還有多少造假生產線？

他也說，基於尊重學術自主，自己對於類似案件立場始終一致，就是呼籲當事人說清楚、講明白，若台大召開學倫會，也要配合說明，更不應企圖以政治力干預學術。另外，爭議眾多的生產線，蔡英文總統有責任要說清楚，掌握權力者本更應該謹慎，謙卑、謙卑、再謙卑，這是蔡英文自己的承諾，卻說一套做一套，令人遺憾。