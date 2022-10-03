立法委員游毓蘭3日在司法及法制委員會質詢時表示，陳情女子指稱與明星法官離婚後，法官闖入她住處性侵得逞，游毓蘭質疑法務部、警政署是否遭受壓力而吃案，法務部部長蔡清祥表示，「只要知道訊息就會馬上處理、都會立案」，游毓蘭要求司法院、法務部、警政署1周內提供書面報告。

游毓蘭質詢時，台北高等行政法院前法官陳鴻斌、新竹地院法前官吳振富，都被司法院職務法庭判免職、降轉事務官，像是這名性侵前妻的法官，行徑更加嚴重，而且，陳情人提供的判決書，家事庭法官對於陳情人遭性侵，判決提及「應非子虛」，為何承審法官沒有依職權告發。

司法院代表表示，只要有人陳述，司法院不可能輕縱。蔡清祥則表示，性侵案採取一站式服務，檢察官很積極，只要知道訊息就會馬上處理。

游毓蘭要求司法院等單位1周內提供書面報告。資深警官表示，只要醫院發現疑似性侵，即會通報轄區警方，轉由婦幼隊聯繫檢察官，進行減述流程，避免被害人因反覆訊問遭受2次傷害，性侵案幾乎不可能會吃掉。