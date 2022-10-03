談戀愛時，有人會快速陷入情網，甚至一見鍾情，但也有人會長時間觀察對方，不輕易顯露真心，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、巨蟹座、摩羯座個性保守，追求他們必須拿出誠意和毅力，需要長期抗戰才能攻破心防。

1.金牛座

金牛座個性保守，有人追求時，金牛座會胡思亂想，一直在心中想著對方是否真心，就算有點喜歡，也不會太快答應，因為他們需要長時間的觀察才能確認，一旦金牛座願意跟你談戀愛就會非常認真的對待，所以需要足夠的耐心去打動他們才有機會。

2.巨蟹座

巨蟹座天生害羞又習慣保護自己。在感情上的保守，是巨蟹座尊重自己、自我抗爭的最好證明，巨蟹座可不輕易地把心交給一個疑似海王的人，他們缺乏冒險的精神、缺乏承受意外打擊的能力。要追到巨蟹座，必須讓巨蟹座看到你的誠意，也要讓他們感受到你能為愛持之以恆的堅守，並通過他們心中的種種考驗，才能讓巨蟹放下戒心。

3.摩羯座

摩羯座並非是死守規矩不放，他們只是不打沒有準備的戰、不做沒有把握的事。他們要的是所有事情都穩穩當當，最好是全部都在自己的掌握下進行。如果要追求他們，必須拿出真心來讓他們知道，過程中摩羯座會慢慢適應直到接受，雖然時間可能很長，但是追到後一定會很值得。