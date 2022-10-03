民進黨台北市長候選人陳時中上周六成立競選總部，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩等指揮中心成員都到場支持。國民黨台北市長候選人蔣萬安表示，王必勝感覺不像指揮官，而是陳時中發言人，甚至把指揮中心當第二個競選總部。

王必勝今回應「指揮中心是全民的指揮中心，沒有分黨派，沒有特別的政治立場，也沒有支持特定候選人，這個原則從頭到尾都沒有改變過」。他接著說，如果選舉期間外界指涉的和指揮中心業務有關，自己也會代表指揮中心站出來說清楚。

另外，副總統賴清德在陳時中競選總部成立大會上表示「台北市是疫情的開始」，遭外界批評失言。王必勝緩頰，自己特別看了一整段話，個人解讀是台北市人口稠密，疫情發生較早，民眾首當其衝，是針對台北市民的體恤，而不是斷章取義為「從台北開始」，這個是各自解讀，他認為應該不是像媒體報導這樣子。