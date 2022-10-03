車禍現場驚見"少女有槍"!? 警查是"玩具槍"│中視新聞 20221003

台中1名14歲無照女騎士昨（2）早載15歲友人發生車禍，事後網友發現事故現場散落一地的物品中，竟有1把槍，警方接獲消息果真在置物箱找到1把BB槍；而男機車車主昨晚到警局說明，他稱車內放槍是因為「防狗追咬」，後來就忘記這事，目前警方將依違反社維法送辦。

據ETtoday報導，警方昨日約談機車車主池姓男子，池姓男子約22時現身警局，池男坦承車內掉出的的手槍是他的，並非2女的，稱因為之前騎車會被狗追，才會把槍放在置物箱內，但時間一久就忘了；根據社維法第65條第3款規定，無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，可處3日以下拘留或18000元以下罰鍰，池男與2女都將依法送辦。

14歲蔡姓少女昨（2）上午9時許，騎車載15歲劉女，行經路口時與58歲許女的自小客車撞擊，人車倒地後，2女送醫無礙，但「記者爆料網」有網友貼出車禍現場照，發現地面散落的物品中竟出現手槍，引發大肆討論，警方進一步追查，才在該機車置物箱起出1把玩具BB槍。

據了解，車禍撞擊時，蔡姓少女所騎的機車置物箱內掉出玩具BB槍，後座的劉姓少女發現後，怕衍生麻煩，先用外套蓋住，等警方處理完事故現場後，才將BB槍重放回置物箱內，不料現場照片被拍下後在網路上大為討論，警方回頭搜查果真找出槍枝，2女與男車主恐怕得吃下另張罰單。