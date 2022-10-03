國民黨台北市議員王鴻薇昨晚舉行募款餐會，國民黨前主席洪秀柱出席。（摘自王鴻薇臉書／楊亞璇台北傳真）

國民黨台北市議員王鴻薇昨（2）日晚間舉辦募款餐會，前高雄市長韓國瑜現身力挺，王鴻薇透露，久未出江湖的韓國瑜，終究是人氣王，她請韓幫她拍賣一罈「韓國瑜酒」，有韓國瑜的親筆簽名，最後以20萬元賣出。

王鴻薇昨晚舉行募款餐會，韓國瑜、國民黨前主席洪秀柱、國民黨立法委員高金素梅都來站台。她在臉書表示，洪秀柱上台就為她老公抱不平，說媒體人周玉蔻怎麼可以說我的老公吃軟飯，洪秀柱見證她口中的「小陶」、也就是先生如何在身旁支持愛護她。

王鴻薇說，不過洪秀柱也直言，聽到王說「我老公愛我愛得要死」覺得很受傷，因為在洪身旁就少了一個這樣愛護支持洪的人，否則洪選總統就不會被換掉了。

王鴻薇也感嘆，久未出江湖的韓國瑜，終究是人氣王，主持人一喊出來賓韓國瑜，大家就立馬尋找韓國瑜找他拍照，韓很給面子，餐會尚未開始就到現場，她請韓幫她拍賣一罈「韓國瑜酒」，而且有他的親筆簽名，最後以20萬元賣出。

王鴻薇表示，要特別感謝高金素梅，忙碌的她從頭參加，高金邀請韓國瑜一起合唱「想你」成為晚會最高潮。高金和她的主持人陳鳳馨是好朋友，在人生的旅途中我們遇見不少貴人和知心朋友，有時候又這麼奇妙的交織在一起。

王鴻薇也提到藝人徐乃麟，「我真沒想到他會出席，乃哥過去主持多場大型選舉晚會，我還真不好意思勞動他，沒想到他從花蓮趕回來立刻來為我加油，成為整場的最大驚喜。」