響徹雲霄的鑼鼓聲，「北管」是傳統廟會不可缺少的音樂，其中彰化更為發展南北管歷史最悠久的縣市。（校方提供／吳建輝彰化報導）

響徹雲霄的鑼鼓聲，「北管」是傳統廟會不可缺少的音樂，其中彰化更為發展南北管歷史最悠久的縣市，彰化縣員林市山腳路百果山附近，更是全彰最多北管樂團密度最高的區域，而彰化員林東山國小就坐落在此，其中擁有百年了時的「東山鳳梨園」現任團長曹榮源，3日捐助110萬元，將以東山國小為基地，興建興建地方北管館閣，期盼傳承百年文化技藝。

北管是台灣重要傳統藝術之一，其中彰化員林擁有百年歷史，由林朝湖老師所創立的『員林東山鳳梨園』，是當地相當知名的館閣，承繼「園派」北管，曾榮獲彰化縣文化局登錄為無形文化資產保存團體，現任團長曹榮源就是東山國小傑出校友。

從事營造業的曹榮源，也是東山國小傑出校友，他說時代變遷，娛樂形式的演進，北管這種傳統音樂逐漸消失，甚至可能面臨失傳，東山與地方北管藝師合作，將北管納入每週一節課的課程教學，將北管文化扎根校園。

曹榮源說，校長相當重視文化傳承，2019年先是在學校成立東山北管社團，打開學生對北管的興趣，2020年開始與東山鳳梨園合作，推廣北管文化，今天率先捐出111萬元，拋磚引玉希望相關單位與熱愛文化的民眾，也能夠共同守護重視傳統戲曲文化。

在地議員曹嘉豪表示，東山鳳梨園是他從小看到大的館閣，感謝曹榮源團長拋磚引玉，為文化推廣盡一份心力；校長李世勳說，感謝曹榮源團長贊助經費，未來將持續推動共同保存台灣傳統戲曲文化，讓北管音樂風華再現。